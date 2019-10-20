Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Источник материала: Tut.by

Китай впервые обошел США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. Об этом говорится в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Китае, по подсчетам экспертов Credit Suisse, к этой категории можно отнести 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай. В США около 18,6 миллиона человек владеют состоянием от 1 миллиона долларов, а в Китае таких 4,4 миллиона человек.

Всего в мире, по подсчетам Credit Suisse, по состоянию на вторую половину 2019 года 46,8 миллиона человек владели состояниями более 1 миллиона долларов. Суммарное состояние богатейших людей мира оценивалось в 158,3 триллиона долларов, что соответствует 44% всего мирового богатства.