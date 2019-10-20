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Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Источник материала: Tut.by
Китай впервые обошел США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. Об этом
В Китае, по подсчетам экспертов Credit Suisse, к этой категории можно отнести 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.
При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай. В США около 18,6 миллиона человек владеют состоянием от 1 миллиона долларов, а в Китае таких 4,4 миллиона человек.
Всего в мире, по подсчетам Credit Suisse, по состоянию на вторую половину 2019 года 46,8 миллиона человек владели состояниями более 1 миллиона долларов. Суммарное состояние богатейших людей мира оценивалось в 158,3 триллиона долларов, что соответствует 44% всего мирового богатства.
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При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай.
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