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Можно ли построить что-то стильное из старых морских контейнеров? Британцы доказали, что можно

21.10.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лондоне построили стильный пятиэтажный отель из отслуживших морских контейнеров, пишет Deezen. Как выглядит это здание и какие у него особенности — в материале.


Гостиницу находится прямо возле железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне. Отель спроектировала студия Doone Silver Kerr.


Для создания пятиэтажного здания потребовалось 25 контейнеров длиной по девять метров, которые сложили по пять в ряд. В частях, которые выходят на улицу, вырезали большие окна.



Что же касается номеров, то они, ожидаемо, небольшие. Кровати там сделаны многофункциональными, чтобы максимально использовать ограниченное пространство. В каждом номере есть мини-кухня с плитой, раковиной и посудомоечной машиной, а также посудой и кухонными принадлежностями.


Чтобы гостям было комфортно вблизи железной дороги, между этажами установлены специальные резиновые накладки. Все двери в отеле — акустические.


— Этот проект демонстрирует наш энтузиазм по поводу новых технологий строительства, которые могут раскрыть потенциал сложных, ограниченных площадок, отвечая требованиям ко все более гибким, инновационным, технологичным городским пространствам, — сказал Росс Керр, директор дизайн-студии.

 
 
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Здание, построенное из морских контейнеров, находится прямо возле железной дороги в Лондоне.
 
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