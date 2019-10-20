Можно ли построить что-то стильное из старых морских контейнеров? Британцы доказали, что можно

Источник материала: Tut.by

В Лондоне построили стильный пятиэтажный отель из отслуживших морских контейнеров, пишет Deezen . Как выглядит это здание и какие у него особенности — в материале.





Гостиницу находится прямо возле железнодорожной станции Ватерлоо в Лондоне. Отель спроектировала студия Doone Silver Kerr.





Для создания пятиэтажного здания потребовалось 25 контейнеров длиной по девять метров, которые сложили по пять в ряд. В частях, которые выходят на улицу, вырезали большие окна.









Что же касается номеров, то они, ожидаемо, небольшие. Кровати там сделаны многофункциональными, чтобы максимально использовать ограниченное пространство. В каждом номере есть мини-кухня с плитой, раковиной и посудомоечной машиной, а также посудой и кухонными принадлежностями.





Чтобы гостям было комфортно вблизи железной дороги, между этажами установлены специальные резиновые накладки. Все двери в отеле — акустические.





— Этот проект демонстрирует наш энтузиазм по поводу новых технологий строительства, которые могут раскрыть потенциал сложных, ограниченных площадок, отвечая требованиям ко все более гибким, инновационным, технологичным городским пространствам, — сказал Росс Керр, директор дизайн-студии.