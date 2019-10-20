|
В Гродненской области отец избил 4-летнюю дочь за непослушание. Девочка умерла
Источник материала: KYKY>
В Зельвенском районе (Гродненская область) отец избил четырехлетнюю дочь за непослушание. Она попала в реанимацию, а сегодня, 21 октября, стало известно, что она умерла. Восстанавливаем цепочку событий (держа в уме, что в Беларуси
18 октября
18 октября, в пятницу, около 23:00 в милицию
Установлено, что девочка и ее трехлетняя сестра находились на попечении отца (мать лишили родительских прав). Детей уже забирали из семьи, так как они находились в социально-опасном положении, а осенью прошлого года вернули.
Мужчину задержали. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство заведомо малолетнего. Пока пострадавшая девочка находилась в реанимации, второго ребенка передали органам опеки. На ее теле также нашли следы физического насилия.
21 октября
Сегодня журналисты TUT.by
|
Свежие газеты
Архив (Разное)