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В Гродненской области отец избил 4-летнюю дочь за непослушание. Девочка умерла

21.10.2019 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Зельвенском районе (Гродненская область) отец избил четырехлетнюю дочь за непослушание. Она попала в реанимацию, а сегодня, 21 октября, стало известно, что она умерла. Восстанавливаем цепочку событий (держа в уме, что в Беларуси все еще нет закона о домашнем насилии).

18 октября

18 октября, в пятницу, около 23:00 в милицию обратились медики. Они сообщили, что к ним поступила девочка без сознания с ранами на теле. Следствию удалось выяснить, как за три часа до этого, в 20:00, пациентку избил 25-летний отец — за то, что она ослушалась. Мужчина тряс дочь, бил руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, в стену, после этого она потеряла сознание. В испуге отец вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание.

Установлено, что девочка и ее трехлетняя сестра находились на попечении отца (мать лишили родительских прав). Детей уже забирали из семьи, так как они находились в социально-опасном положении, а осенью прошлого года вернули. 

Мужчину задержали. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство заведомо малолетнего. Пока пострадавшая девочка находилась в реанимации, второго ребенка передали органам опеки. На ее теле также нашли следы физического насилия.

21 октября

Сегодня журналисты TUT.by узнали от Зельвенского сельсовета, что девочка погибла в больнице. В сознание она так и не пришла. Следственный комитет пока не делится новыми данными.

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В Зельвенском районе (Гродненская область) отец избил четырехлетнюю дочь за непослушание. Она попала в реанимацию, а сегодня, 21 октября, стало известно, что она...
 
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