|
Фильм по книге Мартиновича "Озеро Радости" стал лучшим на фестивале в Германии
Источник материала: Партизан
Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" награжден немецкой кинопремией Hessen Film Awards в номинации "Лучший короткометражный фильм".
"Две недели назад мне написал Алексей Полуян: фильм "Озеро Радости" вышел в финал Hessen Film Awards в номинации Best Short Film, и уже тогда было понятно, что шансы взять статуэтку очень высоки (…)Церемония состоялась вчера ночью. "Озеро Радости" победило. Поздравляю коллегу с триумфом", -
В шорт-листе помимо "Озера радости" были еще два фильма из Германии, передает
Планируется, что в Беларусь фильм приедет в ноябре.
"Озеро Радости" – это история девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" награжден немецкой кинопремией Hessen Film Awards в номинации "Лучший...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)