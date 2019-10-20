написал Мартинович на своей странице в Facebook. "Две недели назад мне написал Алексей Полуян: фильм "Озеро Радости" вышел в финал Hessen Film Awards в номинации Best Short Film, и уже тогда было понятно, что шансы взять статуэтку очень высоки (…)Церемония состоялась вчера ночью. "Озеро Радости" победило. Поздравляю коллегу с триумфом", -Мартинович на своей странице в Facebook.





interfax.by В шорт-листе помимо "Озера радости" были еще два фильма из Германии, передает









Планируется, что в Беларусь фильм приедет в ноябре.





"Озеро Радости" – это история девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj.