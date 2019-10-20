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Фильм по книге Мартиновича "Озеро Радости" стал лучшим на фестивале в Германии

21.10.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" награжден немецкой кинопремией Hessen Film Awards в номинации "Лучший короткометражный фильм".

"Две недели назад мне написал Алексей Полуян: фильм "Озеро Радости" вышел в финал Hessen Film Awards в номинации Best Short Film, и уже тогда было понятно, что шансы взять статуэтку очень высоки (…)Церемония состоялась вчера ночью. "Озеро Радости" победило. Поздравляю коллегу с триумфом", - написал Мартинович на своей странице в Facebook.

В шорт-листе помимо "Озера радости" были еще два фильма из Германии, передает interfax.by


Планируется, что в Беларусь фильм приедет в ноябре.

"Озеро Радости" – это история девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj.
 
 
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Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" награжден немецкой кинопремией Hessen Film Awards в номинации "Лучший...
 
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