Упс! Надежда Гацак требует лишить регистрации Андрея Савиных за обман избирателей. Савиных ответил

Дело в том, что на сайте ЦИК Беларуси и Администрация Октябрьского района Минска размещена информация о том, что Савиных является Чрезвычайным и Полномочным Послом в Турции.





Вместе с тем эта информация является неправдивой. Еще более месяца назад, 12 сентября, он был уволен с этой должности президентским указом № 331, а на его место был назначен Виктор Рыбак.





"Таким образом, Савиных А.В. уже больше месяца не является Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике. Тем более он не являлся им на момент подачи документов на регистрацию кандидатом в депутаты. Не являлся он им во время основного этапа сбора подписей, но тем не менее продолжал называть себя тем, кем больше не является, - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике.





По моему мнению, сознательная подача таких недостоверных сведений во время сбора подписей и регистрации кандидата имеет целью создание неканкурэтных преимуществ по сравнению с другими кандидатами в депутаты в округе ", - говорится в жалобе.





В связи с этим Надежда Гацак требует лишить регистрации Андрея Савиных.





Также лидер МХД требует привлечь к ответственности членов Чкаловского окружной избирательной округа № 96, "не справившихся со своими обязанностями и зарегистрировавших кандидатом в депутаты человека, который представил ложные сведения о своей работе".



