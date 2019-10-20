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Упс! Надежда Гацак требует лишить регистрации Андрея Савиных за обман избирателей. Савиных ответил
Источник материала: Партизан
Председатель оргкомитета Молодых христианских демократов Надежда Гацак, которая зарегистрирована кандидатом в депутаты в Чкаловском избирательном округе № 96 Минска, обратилась в ЦИК с жалобой на неверные данные, представленные о себе оппонентом - дипломата Андрея Савиных.
Дело в том, что на сайте ЦИК Беларуси и Администрация Октябрьского района Минска размещена информация о том, что Савиных является Чрезвычайным и Полномочным Послом в Турции.
Вместе с тем эта информация является неправдивой. Еще более месяца назад, 12 сентября, он был уволен с этой должности президентским указом № 331, а на его место был назначен Виктор Рыбак.
"Таким образом, Савиных А.В. уже больше месяца не является Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике. Тем более он не являлся им на момент подачи документов на регистрацию кандидатом в депутаты. Не являлся он им во время основного этапа сбора подписей, но тем не менее продолжал называть себя тем, кем больше не является, - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике.
По моему мнению, сознательная подача таких недостоверных сведений во время сбора подписей и регистрации кандидата имеет целью создание неканкурэтных преимуществ по сравнению с другими кандидатами в депутаты в округе ", - говорится в жалобе.
В связи с этим Надежда Гацак требует лишить регистрации Андрея Савиных.
Также лидер МХД требует привлечь к ответственности членов Чкаловского окружной избирательной округа № 96, "не справившихся со своими обязанностями и зарегистрировавших кандидатом в депутаты человека, который представил ложные сведения о своей работе".
Андрей Савиных прокомментировал
"Инициаторы жалобы достаточно наивны, если полагают, что я могу совершить банальную юридическую ошибку. В данном случае ошибку как раз совершили жалобщики, так как они не осведомлены о правовом механизме смены послов", - отметил Савиных.
Он пояснил, что указом президента закрепляется политическое решение (об отзыве посла – ИФ), а решение юридическое оформляется приказом министра иностранных дел.
"Соответствующий приказ (главы МИД – ИФ) был подписан 4 октября. Таким образом, на этапе сбора подписей и представления документов 2 октября я де-юре являлся действующим послом. На момент регистрации меня в качестве кандидата в депутаты я представил в избирательную комиссию официальное подтверждение из МИДа о своем трудоустройстве – старшим советником главного управления Европы и Америки министерства иностранных дел Республики Беларусь", - сказал Савиных.
"И, соответственно, решение избирательной комиссии о моей регистрации кандидатом в депутаты были принято с указанием новой должности", - добавил он.
Савиных 17 октября был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Чкаловскому избирательному округу №96.
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Председатель оргкомитета Молодых христианских демократов Надежда Гацак, которая зарегистрирована кандидатом в депутаты в Чкаловском избирательном округе № 96...
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