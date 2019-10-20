«Руку не протянет»: россияне перестали доверять Лукашенко

Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По их мнению, Беларусь уже много раз проявляла себя не как дружеская сторона.





38% проголосовавших уверены в обратном. Они считают, что раз наши страны являются союзниками, то и волноваться абсолютно не стоит.





А 10% опрошенных не стали давать какие-либо комментарии на эту тему, поскольку этот вопрос для них слишком сложный.



