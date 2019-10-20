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«Руку не протянет»: россияне перестали доверять Лукашенко
Источник материала: Партизан
52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не уверены в том, что в трудную минуту Беларусь «протянет России руку».
Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По их мнению, Беларусь уже много раз проявляла себя не как дружеская сторона.
38% проголосовавших уверены в обратном. Они считают, что раз наши страны являются союзниками, то и волноваться абсолютно не стоит.
А 10% опрошенных не стали давать какие-либо комментарии на эту тему, поскольку этот вопрос для них слишком сложный.
Всего в опросе приняли участие 5051 человек, сообщает
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52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не уверены в том, что в трудную минуту Беларусь «протянет России руку».
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