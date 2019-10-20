"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей России

Фото : СУ СК по Свердловской области

Убивал, но не грабил





В феврале 2012-го в Казани в доме № 75 по улице Гагарина нашли тело 84-летней женщины. Полицию вызвали обеспокоенные родственники: они хотели навестить одинокую пенсионерку, но та не отвечала на звонки и дверь не открывала.





Прибывшие на место криминалисты установили, что женщину задушили проводом. Отрабатывали разные версии, включая ограбление. В тот же день задушили — тоже проводом — 86-летнюю жительницу Бугульмы (300 километров от Казани). Из квартиры исчезли все деньги и ценности. Грабителя вычислили быстро — внучатый племянник убитой, которому та отказалась дать в долг.





В Казани убийца взял только золотые украшения и ключи, чтобы закрыть за собой дверь. Лежавшие на видном месте восемь тысяч рублей не тронул. Не искал и другие ценности, спрятанные в нехитром тайнике.





Через месяц в Казани — еще два похожих преступления. Восьмого марта в доме на Гвардейской улице обнаружили тело 82-летней пенсионерки: ее шея была обмотана поясом от халата, затянутым с помощью столовой ложки. Спустя неделю 81-летнюю женщину задушили проводом от утюга.





Следователи поняли: это дело рук одного человека. В уголовном деле все эпизоды объединили и приступили к поискам.









Кровавые "гастроли"





Казанские полицейские обратились к населению с просьбой быть бдительнее. Криминалисты установили, что убийца проникал в квартиры, пользуясь доверием хозяев. За любую информацию о нем объявили вознаграждение в миллион рублей.





"Преступник отслеживает жертв от продуктовых магазинов, даже помогает донести им сумки, — предположил тогда начальник УМВД России по городу Рустем Кадыров в эфире одного из местных телеканалов. — Другой вариант: он проникает в квартиры под видом работника социальной службы или какой-то другой — газовой, печной".





Со временем дело обросло новыми уликами и подробностями. Одной из пенсионерок чудом удалось выжить после нападения, однако ее показания следствию помогли мало: пострадавшая была инвалидом по зрению.





Маньяк действовал и в других регионах: похожие убийства произошли в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми. Всего к августу 2012-го силовики насчитали 18 эпизодов.





В сентябре того же года маньяк попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде дома одной и жертв. Благодаря этой записи и показаниям случайных свидетелей следователи наконец составили подробный фоторобот. СМИ прозвали убийцу "приволжским душителем".





По данным СК, всего на его счету 32 жертвы. Преступления совершены в период с марта 2011-го по сентябрь 2012-го. Последние три — в Уфе, после чего преступник бесследно исчез.





Валентин служил в уголовном розыске, а потом работал в крупной нефтяной компании





"Сам не остановится"





Сначала эксперты называли основным мотивом жажду наживы, но после тщательного изучения материалов поняли, что имеют дело с самым настоящим маньяком.





Специалисты составили психологический портрет. По их мнению, "приволжский душитель" воспитывался в неполной семье, без отца. Возможно, родители отдали его на попечение бабушке. У него невысокий социальный статус, образование — среднее. Но он хорошо ладит с окружающими и легко входит в доверие к пожилым людям.









По одной версии, убийца родом из Казани, где совершено наибольшее количество однотипных преступлений. По другой — из Удмуртии. Оперативники разослали ориентировки в местные школы в надежде, что кто-нибудь опознает бывшего ученика. Безрезультатно.





Как отмечают эксперты, столь обширная география убийств нетипична для российских серийников. Психиатр Александр Бухановский, помогавший ловить Чикатило, считал, что в США мобильность маньяков гораздо выше. России же присуща территориальность: преступники чаще всего орудуют в строго определенном районе.





В мае 2017-го руководитель следственной группы по делу "приволжского душителя" официально заявил, что, скорее всего, серия убийств завершена. Почему — неизвестно. Есть несколько теорий: попал в тюрьму, стал инвалидом в результате несчастного случая, в конце концов, его уже может не быть в живых.





Однако следователи подчеркивают: такие преступники "сами не останавливаются". Поэтому поиски продолжаются. Недавно вознаграждение за любую информацию о душителе увеличилось до трех миллионов российских рублей.





Главное, чтобы до нас не доехал...







