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Руководил лично Путин: российские военные облажались во время учений "Гром-2019"

21.10.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Устаревшая ракета дала сбой на российских учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».



В ходе стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" не смог запустить одну из двух запланированных к пуску межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом газете "Ведомости" рассказали близкие к Минобороны источники.

Произошедшая 17 октября нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

В рамках учений "Гром-2019" военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. 

Маневры, в которых, по официальным данным, приняли участие 12 тысяч военных, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подлодок, состоялись за несколько дней до немецких учений Steadfast Noon – начавшейся несколько дней назад секретной операции, в которой, по данным DW, вооруженные силы Германии и ее союзников по НАТО отрабатывают использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.


Участники европейских учений отрабатывают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и их установку. Бундесвер направил на учения боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры. Они располагаются на авиабазе Бюхель в Айфеле. 

Там же могут храниться американские водородные бомбы B61, утверждает dpa. Эта информация официально не подтверждена. По данным агентства, ядерное оружие США может также находиться в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

Агентство связывает существенно возросшую угрозу войны с применением ядерного оружия с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США при единодушной поддержке Североатлантического блока завершили выход из этого соглашения из-за грубых и систематических нарушений со стороны Москвы.
 
 
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Устаревшая ракета дала сбой на российских учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».
 
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