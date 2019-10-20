Арина Соболенко стартует на малом итоговом турнире WTA в китайском Чжухае

Источник материала: Аргументы и факты

В китайском Чжухае стартует малый итоговый турнир WTA, куда отобралась белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-е место в рейтинге). В результате жеребьевки наша спортсменка попала в группу «Роза» вместе с греческой теннисисткой Марией Саккари (22) и бельгийкой Элизе Мертенс (18).

Свою первую встречу белоруска проведет с гречанкой. Поединок состоится 22 октября в 9.00 по белорусскому времени.

В состав группы «Азалия» вошли нидерландка Кики Бертенс (10), хорватка Донна Векич (20) и украинка Даяна Ястремская (24). В группе «Камелия» предстоит конкурировать американкам Софии Кенин (12) и Элисон Риске (19), а также чешке Каролине Муховой (26). В группе «Орхидея» поспорят за выход в следующий раунд состязаний американка Мэдисон Кис (13), Петра Мартич (15) из Хорватии и китаянка Чжэн Сайсай (40).

В полуфинал соревнований выйдут победительницы каждой группы. Турнир с призовым фондом более $2 млн продлится до 27 октября.