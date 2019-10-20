Сегодня, 21 октября, стало известно, что девочка скончалась в больнице, спасти ее не удалось, сообщает
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В Зельвенском районе скончалась четырехлетняя девочка, избитая отцом
21.10.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сегодня, 21 октября, стало известно, что девочка скончалась в больнице, спасти ее не удалось, сообщает
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Ребенок попал в больницу в бессознательном состоянии 18 октября. Сегодня стало известно, что девочка умерла.
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