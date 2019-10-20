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В Зельвенском районе скончалась четырехлетняя девочка, избитая отцом

21.10.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Зельвенском районе скончалась четырехлетняя девочка, избитая отцом
Следственный комитет РБ

В Зельвенском районе скончалась четырехлетняя девочка, избитая отцом Отец избил четырёхлетнюю дочь. Ребёнок был без сознания
Как ранее сообщал «АиФ», инцидент произошел вечером 18 октября в Зельвенском районе. 25-летний отец избил свою четырехлетнюю дочь за то, что она его ослушалась. При этом мужчина наносил удары руками и ногами, бросал ее на тахту и в стену. После этого девочка потеряла сознание. Мужчина вызвал медработников.

Сегодня, 21 октября, стало известно, что девочка скончалась в больнице, спасти ее не удалось, сообщает TUT.by. Погибшая находилась на попечении отца вместе с трехлетней сестрой. Их мать ранее лишили родительских прав. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Ребенок попал в больницу в бессознательном состоянии 18 октября. Сегодня стало известно, что девочка умерла.
 
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