Посадили деревья вместе

Саженцы, лопаты, ясное октябрьское солнце и радостные лица – утро минувшей субботы началось с добрых дел, благодаря которым наш город стал еще краше и ухоженнее. Сотрудники Смолевичского райисполкома, работники трудовых коллективов предприятий и организаций, представители общественных объединений, молодежь, многодетные семьи и все неравнодушные жители Смолевиччины приняли участие в акции «Посадим дерево вместе».

Как рассказал заместитель председателя Смолевичского райисполкома Николай Григорьевич Парамонов, акция проходит в рамках месячника по благоустройству и в соответствии с распоряжением председателя Миноблисполкома и распоряжением председателя Смолевичского райисполкома.





Основной фронт работ развернулся на улице Белореченской. Здесь вдоль дороги было высажено больше ста молодых деревьев. Также новые саженцы появились на улице Первомайской, у рекреационной зоны водохранилища Смолевичи, в микрорайоне «Юго-Запад» и на территориях предприятий различных форм собственности. Всего наш город пополнился более чем 300 новыми деревьями.Такой результат – существенный вклад в благоустройство и озеленение города.

Любой из нас вряд ли в одиночку отправился бы в выходной день высаживать деревья. А вместе, с коллегами и друзьями, это совсем другое дело. Акция по озеленению города проходила весело и вдохновляюще. К ней присоединились и жители домов, расположенных по улице Белореченской.





Закончив высадку деревьев на Белореченской, «трудовой десант» направился к водохранилищу. Благодаря продуктивному слаженному труду здесь также появились новые деревца.

– Сохранить окружающую среду и природные ресурсы для будущих поколений, внести вклад в ее сохранение – наша общая задача, – поделился мыслями ведущий специалист-геодезист УКС Смолевичского района Андрей Кулеш. – Приятно поучаствовать в такой акции и внести свой вклад в благоустройство малой родины. Надеюсь, саженцы через несколько лет превратятся в большие и красивые деревья и будут радовать всех.Мне нравятся подобные мероприятия, они объединяют и заряжают прекрасным настроением.

Несколько часов слаженной работы, сопровождаемой звонким смехом, и результат не заставил себя ждать – новые деревья украсили город.





– Акция «Посадим дерево вместе» будет проходить до конца месяца, а в соответствии с законом Республики Беларусь «О растительном мире» деревья можно высаживать до 15 декабря, – отметил Николай Парамонов. – Поэтому у всех, кто хотел присоединиться к акции и не успел, еще есть время. Сделаем родную Смолевиччину краше – вместе.

Помимо озеленения и облагораживания города, акция несла собой еще одну большую миссию – общее дело, которое сделает наш мир немного чище, красивее и прекраснее, даст почву для новых свершений и добрых дел на благо своей малой родины каждому участнику акции.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото : во время акции «Посадим дерево вместе».

Фото автора.