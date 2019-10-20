Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 07.10.2019 №6.3-18/5518 «О несоответствующей продукции» выявлена продукция, не соответствующая требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

—концентрированная жидкость для мытья посуды Морнинг Фреш Сенситив Алоэ Вера, производитель PZ Cussons Polska S.A. (Польша). Импортер в Республику Беларусь и поставщик ООО «Сельвин» (г.Минск), дата изготовления 02.08.2018, срок годности 2 года.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствуют требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299, глава II, раздел 5, приложение 5А, таблица 1, п.п.5.4 по показателю “раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюктиву глаза” (фактическое значение 4,0 бала, при норме до 1 бала).

Пом.врача-гигиениста М.В.Игнашов