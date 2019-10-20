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Белорусам станет проще получить российское гражданство
21.10.2019 12:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство России одобрило проект закона, наделяющего граждан Беларуси и Украины правом считать их при получении российского гражданства носителями русского языка без собеседования.
Белорусы и украинцы смогут получить такой статус, если лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям.
Сейчас носители русского языка могут получить гражданство уже через год после въезда на территорию РФ, для неносителей этот срок составляет 8 лет.
На данный момент носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает в России (или раньше проживал), а также их дети и внуки, передает
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Правительство России одобрило проект закона, наделяющего граждан Беларуси и Украины правом считать их при получении российского гражданства носителями русского...
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