Белорусам станет проще получить российское гражданство

Источник материала: Ежедневник





Правительство России одобрило проект закона, наделяющего граждан Беларуси и Украины правом считать их при получении российского гражданства носителями русского языка без собеседования.

Белорусы и украинцы смогут получить такой статус, если лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям.

Сейчас носители русского языка могут получить гражданство уже через год после въезда на территорию РФ, для неносителей этот срок составляет 8 лет.

На данный момент носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает в России (или раньше проживал), а также их дети и внуки, передает telegraf.by .