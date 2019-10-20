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Девочка из Зельвенского района, избитая собственным отцом, умерла в больнице

21.10.2019 12:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Четырехлетнюю девочку отец избил «за непослушание» 18 октября, после чего она попала в реанимацию. 21 октября стало известно, что девочка скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью.

Об этом сообщили TUT.BY в Зельвенском сельсовете. Позже информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Беларуси.

Пресс-служба СК в Telegram сообщила, что 25-летний мужчина бил ребенка руками и ногами, несколько раз бросал на тахту и в стену. Когда ребенок потерял сознание, мужчина вызвал скорую.

Известно, что на попечении этого гражданина, находится еще одна девочка, которой три года, у которой также обнаружены синяки на теле. Положение в семье признано как социально опасное, и детей уже один раз забирали, но в прошлом году вернули. Мать умершей девочки лишена родительских прав.

В отношении отца возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего.

 
 
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Четырехлетнюю девочку отец избил «за непослушание» 18 октября, после чего она попала в реанимацию. 21 октября стало известно, что девочка скончалась из-за травм,...
 
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