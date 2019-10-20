Слуцкая налоговая проводит новую акцию: заплатите за недвижимость

Источник материала: Слуцк Город

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району информирует, что с 21 по 31 октября проводится акция «Владеешь землей или недвижимостью? Не забудь уплатить налоги!».

Цель данной акции направлена на обеспечение добровольного и своевременного исполнения физическими лицами обязательств по уплате имущественных налогов.

За более подробной информацией можно обратиться в инспекцию МНС по Слуцкому району по телефонам: 8 (1795) 29476, 29469, 25001, 29533.



ИМНС по Слуцкому району