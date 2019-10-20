Источник материала: Слуцк Город

19 октября 2019 года во всех лесхозах Министерства лесного хозяйства РБ прошла добровольная акция "Чистый лес - 2019". В акции приняли участие работники лесхозов, организаций РБ, школьники и неравнодушные к состоянию лесов граждане.



В ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" в период акции "Чистый лес - 2019" участвовало более 250 человек, которые провели уборку бытового мусора вокруг санатория "Случь", МПУ "Жилин-Брод", вдоль автодорог Р-93, Р-23, а/д Слуцк-Бобруйск на протяжении более 17 км. Кроме того провели дополнение лесных культур на площади 17 га, очистили лесосеки от порубочных остатков - 12 га, подготовили почву под лесные культуры на площади - 11 га, провели посадку леса на площади более 5 га.



Активное участие в акции приняли учащиеся Амговичской СШ, Вессейской СШ, ОАО "ВуденХаусБел", работники санатория "Случь", работники ГЛХУ "Слуцкий лесхоз".



Администрация ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" выражает благодарность всем участникам акции "Чистый лес-2019" чей труд сделал наши леса чище и краше.