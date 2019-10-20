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В Слуцком районе прошла акция "Чистый лес - 2019". Участвовали более 250 человек
21.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
19 октября 2019 года во всех лесхозах Министерства лесного хозяйства РБ прошла добровольная акция "Чистый лес - 2019". В акции приняли участие работники лесхозов, организаций РБ, школьники и неравнодушные к состоянию лесов граждане.
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19 октября 2019 года во всех лесхозах Министерства лесного хозяйства РБ прошла добровольная акция "Чистый лес - 2019". В акции приняли участие работники лесхозов,...
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