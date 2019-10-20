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Сегодня переписчики начнут ходить по домам
21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Перепись населения выходит на финишную прямую. Сегодня стартовал третий этап кампании. Переписчики начнут ходить по домам.
Переписчик должен будет предъявить специальное удостоверение и паспорт. С собой у него будут сумка с логотипом и планшет.
Принять участие в переписи по-прежнему можно и на стационарных участках.
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Перепись населения выходит на финишную прямую. Сегодня стартовал третий этап кампании. Переписчики начнут ходить по домам. Переписчик должен будет...
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