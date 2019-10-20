Сегодня переписчики начнут ходить по домам

Источник материала: Горецкий вестник

Перепись населения выходит на финишную прямую. Сегодня стартовал третий этап кампании. Переписчики начнут ходить по домам.





Переписчик должен будет предъявить специальное удостоверение и паспорт. С собой у него будут сумка с логотипом и планшет.

Принять участие в переписи по-прежнему можно и на стационарных участках.