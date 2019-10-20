В Молодечно девушка выдумала историю о нападении, чтобы получить больничный

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Молодечно. 25-летняя девушка обратилась в милицию и заявила, что на нее напали с ножом в местном парке и изрезали руки. В квартиру к ней прибыли правоохранители.

По информации ГИОС Молодечненского РОВД, в ходе беседы с девушкой в ее рассказе появлялось все больше нестыковок. В результате оперативники уличили девушку во лжи. Она созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом пыталась попасть в больницу.

Правоохранители установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама кухонным ножом. Бригада скорой помощи доставила ее в приемное отделение, но порезы оказались не настолько серьезными и пациентку отпустили домой. Тогда она придумала версию о разбойном нападении.

По данному факту проводится проверка. В действиях девушки усматривают признаки состава преступления, предусмотренного ст. 400 УК Республики Беларусь. За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы.