ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно девушка выдумала историю о нападении, чтобы получить больничный

21.10.2019 12:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Молодечно девушка выдумала историю о нападении, чтобы получить больничный
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Молодечно. 25-летняя девушка обратилась в милицию и заявила, что на нее напали с ножом в местном парке и изрезали руки. В квартиру к ней прибыли правоохранители.

В Молодечно девушка выдумала историю о нападении, чтобы получить больничный В Беларуси с начала года поступило более 30 ложных сообщений об опасности

По информации ГИОС Молодечненского РОВД, в ходе беседы с девушкой в ее рассказе появлялось все больше нестыковок. В результате оперативники уличили девушку во лжи. Она созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом пыталась попасть в больницу.

Правоохранители установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама кухонным ножом. Бригада скорой помощи доставила ее в приемное отделение, но порезы оказались не настолько серьезными и пациентку отпустили домой. Тогда она придумала версию о разбойном нападении.

По данному факту проводится проверка. В действиях девушки усматривают признаки состава преступления, предусмотренного ст. 400 УК Республики Беларусь. За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летняя жительница Молодечно изрезала себе руки ножом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя КГК Могилевской области Юрия Фролова с жителями Быховского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика