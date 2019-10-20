Под Гродно микроавтобус после столкновения с Mazda перевернулся и раздавил водителя

Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса погиб в аварии, которая произошла днем 21 октября в Гродненском районе.





Как сообщили в областной ГАИ, около 10.50 вблизи деревни Каменная Русота 74-летний водитель Mazda при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовой микроавтобус Volkswagen, который ехал по трассе Гродно — Поречье в сторону областного центра. После столкновения последний вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

В результате ДТП 53-летний водитель VW оказался зажат под автомобилем. От полученных травм он умер на месте происшествия.