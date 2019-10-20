|
Под Гродно микроавтобус после столкновения с Mazda перевернулся и раздавил водителя
Источник материала: Tut.by
Водитель микроавтобуса погиб в аварии, которая произошла днем 21 октября в Гродненском районе.
Как
В результате ДТП 53-летний водитель VW оказался зажат под автомобилем. От полученных травм он умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла днем 21 октября вблизи деревни Каменная Русота.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)