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Под Гродно микроавтобус после столкновения с Mazda перевернулся и раздавил водителя

21.10.2019 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса погиб в аварии, которая произошла днем 21 октября в Гродненском районе.


Как сообщили в областной ГАИ, около 10.50 вблизи деревни Каменная Русота 74-летний водитель Mazda при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовой микроавтобус Volkswagen, который ехал по трассе Гродно — Поречье в сторону областного центра. После столкновения последний вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

В результате ДТП 53-летний водитель VW оказался зажат под автомобилем. От полученных травм он умер на месте происшествия.

 
Теги: Гродно
 
 
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Смертельная авария произошла днем 21 октября вблизи деревни Каменная Русота.
 
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