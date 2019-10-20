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В Гомеле пропали 16-летняя и 17-летняя девушки

21.10.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле пропали 16-летняя и 17-летняя девушки
УВД Гомельского облисполкома

В милицию Гомеля поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девушек. Среди них 16-летняя Екатерина Баркова и 17-летняя Наталья Буркова.

В Гомеле пропали 16-летняя и 17-летняя девушки Пропавшую девять дней назад девушку нашли в лесу под Минском

По информации УВД Гомельского облисполкома, 14 октября около 10 часов утра они уехали из дома вместе с 21-летним приятелем. Предположительно, они отправились на его машине Renault Logan (регистрационный знак 5938IX-3, белого цвета, кузов седан) в соседнюю Россию.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обратиться в милицию.

 
Теги: Гомель
 
 
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Девушки вместе с приятелем, возможно, отправились на его машине в Россию.
 
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