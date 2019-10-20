Срок срочной военной службы будет включен в страховой трудовой стаж

Источник материала: Ежедневник





Правительство Беларуси по предложению военного ведомства проработало комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж.

Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения.