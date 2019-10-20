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Разница между снимками - десять минут. Блогер показал, как сделать эффектное фото «до и после»
Источник материала: Tut.by
Всего десять минут, и ваше тело будет выглядеть куда более спортивным! Смахивает на плохую рекламу, не так ли? Бодибилдер и youtube-блогер Коннор Мерфи показал, как сделать эффектное фото «до и после» всего за десять минут — только результат достигается не тренировками, а трюками и иллюзией.
— Моя цель: показать, как по-разному тело может выглядеть в разных обстоятельствах. А еще помочь вам получиться максимально хорошо на следующем фото в Instagram и добавить честности в фитнес-индустрию, —
Шаг первый: напрячь мышцы
Особенно Мерфи советует напрягать мышцы спины и пресса. Посмотрите, какая разница! И не волнуйтесь, не все советы Коннора такие очевидные.
Шаг второй: наклонитесь к камере
Большое значение имеет положение тела: когда вы наклонены вперед к камере, грудь и плечи будут казаться шире, а талия уже.
Шаг третий: снимайте сверху
Если снимать немного сверху, а не на уровне живота (как на фото слева) — разница в пропорциях станет еще более заметной.
Шаг четвертый: позаботьтесь об освещении
«Это даст самый разительный эффект», — уверяет блогер. На первом фото есть только естественный свет из окна напротив. На втором Мерфи позаботился, чтобы источник света был вверху и немного спереди — и освещал тело, а не фон.
Шаг пятый: загораем
Еще один секрет — загар: с ним тело будет выглядеть рельефнее. Коннор использовал средство, которое бодибилдеры наносят на тело для выступлений.
Шаг шестой: все-таки немного потренироваться
Можно сделать парочку упражнений: например, отжимания — чтобы прилив крови к мышцам сделал их более подкачанными на вид.
Шаг седьмой: масло
И, наконец, наносим масло — чтобы рельеф выделялся еще сильнее.
Также Коннор советовал сбрить волосы на теле тем, кто этого обычно не делает, — такое «до и после» будет еще более эффектным.
Есть нюанс: уловки лучше всего сработают для тех, кто и так находится в хорошей физической форме.
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Всего десять минут, и ваше тело будет выглядеть куда более спортивным!
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