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В Пинске пройдет семинар по фактчекингу
21.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Газетные утки, сплетни, слухи, домыслы, фактоиды, манипуляции, джинса, фейки несознательные и злонамеренные, технические ошибки и опечатки - все это окружает нас каждый день. Им противостоит проверка фактов, или фактчекинг (fact-checking).
Фактчекинг - мощное оружие, которым, увы, зачастую не умеют пользоваться те, кто работает в токсичной сфере массовых коммуникаций.
О фактчекинге, трендах современных массовых коммуникаций, цифровой гигиене, а также предстоящих изменениях в цифровых медиа (и значении других непонятных слов в этой публикации) вы узнаете 28 октября на семинаре в информационно-культурном центре «Максимум» центральной городской библиотеки Пинска!
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Газетные утки, сплетни, слухи, домыслы, фактоиды, манипуляции, джинса, фейки несознательные и злонамеренные, технические ошибки и опечатки - все это окружает нас...
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