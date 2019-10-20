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Белоруска выиграла молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике

21.10.2019 13:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска выиграла молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике
weightlifting.by

В Бухаресте проходит молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Успешно для белорусов сложились соревнования у женщин в весовой категории до 55 кг.

Белоруска выиграла молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике Белорусские тяжелоатлеты выиграли семь медалей на турнире в Сан-Марино

Белоруска Людмила Псыщаница показала результат в 189 кг (83+106) в сумме двоеборья (рывок и толчок) и заняла первое место. По итогам двоеборья «серебро» досталось спортсменке из Великобритании Фраер Морров (80+107). Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Ребекка Тао Якобсен (79+105).

В Бухаресте на юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020.

 
 
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«Золото» чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг среди женщин завоевала Людмила Псыщаница.
 
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