Белоруска выиграла молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике

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В Бухаресте проходит молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Успешно для белорусов сложились соревнования у женщин в весовой категории до 55 кг.

Белоруска Людмила Псыщаница показала результат в 189 кг (83+106) в сумме двоеборья (рывок и толчок) и заняла первое место. По итогам двоеборья «серебро» досталось спортсменке из Великобритании Фраер Морров (80+107). Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Ребекка Тао Якобсен (79+105).

В Бухаресте на юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020.