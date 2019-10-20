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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

21.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на текущей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В середине осени погода радует теплом и солнцем. На этой неделе по-прежнему будет преобладать антициклональный характер погоды. Сохранится тепло, будет преимущественно без осадков. Лишь в выходные дни погода начнет меняться. В воскресенье малоактивный атмосферный фронт, который будет смещаться через территорию страны, вызовет местами кратковременные дожди», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 22 октября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем — от плюс 14 по северу до 22 градусов тепла по югу страны.

В среду, 23 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, местами — не ниже плюс 11-12 градусов. Днем в основном будет 11-17 градусов тепла, по югу страны воздух прогреется до плюс 18-20.

В четверг, 24 октября, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, местами — плюс 8-10. Днем будет 11-18 градусов тепла, по югу — плюс 19-22.

В пятницу и субботу, 25-26 октября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу Беларуси возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-18 градусов тепла, в южных районах — до плюс 21.

В воскресенье, 27 октября, малоактивный фронтальный раздел вызовет местами, преимущественно по северной части страны, кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 9-16 градусов тепла, по югу — до плюс 19.

https://www.belta.by

 
 
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на текущей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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