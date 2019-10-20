В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки пропали в Гомеле.

По информации УВД Гомельского облисполкома, устанавливается местонахождение несовершеннолетних Барковой Екатерины Олеговны, 07.02.2003 года рождения, и Бурковой Натальи Евгеньевны, 14.01.2002 года рождения.

В 10 утра 14 октября девушки уехали с места жительства вместе с Качуро Сергеем Сергеевичем, 24.04.1998 года рождения. Он ездит на белом Renault Logan, кузов седан, регистрационный знак 5938IX-3.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Пропавшие могут находиться на территории России.

Любую информацию о месте нахождения молодых людей можно сообщить в ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефонам: +375 29 340 60 95, +375 29 323 68 19, +375 29 308 14 26 или 102.