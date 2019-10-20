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В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки

21.10.2019 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки пропали в Гомеле.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, устанавливается местонахождение несовершеннолетних Барковой Екатерины Олеговны, 07.02.2003 года рождения, и Бурковой Натальи Евгеньевны, 14.01.2002 года рождения.  

В 10 утра 14 октября девушки уехали с места жительства вместе с Качуро Сергеем Сергеевичем, 24.04.1998 года рождения. Он ездит на белом Renault Logan, кузов седан, регистрационный знак 5938IX-3.  

В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Пропавшие могут находиться на территории России.  

Любую информацию о месте нахождения молодых людей можно сообщить в ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефонам: +375 29 340 60 95, +375 29 323 68 19, +375 29 308 14 26 или 102.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки пропали в Гомеле.   По информации УВД Гомельского облисполкома, устанавливается местонахождение...
 
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