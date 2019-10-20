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В Гомеле пропали две несовершеннолетние девушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки пропали в Гомеле.
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В 10 утра 14 октября девушки уехали с места жительства вместе с Качуро Сергеем Сергеевичем, 24.04.1998 года рождения. Он ездит на белом Renault Logan, кузов седан, регистрационный знак 5938IX-3.
Пропавшие могут находиться на территории России.
Любую информацию о месте нахождения молодых людей можно сообщить в ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефонам: +375 29 340 60 95, +375 29 323 68 19, +375 29 308 14 26 или 102.
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Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки пропали в Гомеле. По информации УВД Гомельского облисполкома, устанавливается местонахождение...
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