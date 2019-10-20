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«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко, встречаясь 21 октября с губернатором Свердловской области, отметил особую задачу Минска в объединении славянских стран и высоко оценил экономическое сотрудничество с этим российским регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства и губернатор уже встречались пять лет назад. Намеченные тогда планы реализованы. Время новых целей. Свердловская область является одним из самых развитых научно- промышленных центров России. А Екатеринбург – один из крупнейших экономических центров мира. Он в списке – City-600. Это шесть сотен городов производящих 60% глобального ВВП. Консалтинговые агентства прогнозируют через шесть лет рост валового продукта города достигнет 40 млрд долларов. Сотрудничая с Беларусью этого будет легче достичь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свердловская область, несмотря на географическую удаленность (хотя при современном уровне связи это уже не такие большие расстояния) это надежный партнер для Беларуси, это близкие нам люди и близкий регион.
Встреча во Дворце Независимости подкреплена и другими мероприятиями. В четвёртый раз проходит совместное заседание Совета делового сотрудничества. Также намечена встреча с правительством Беларуси. Цель – укрепить промышленную кооперацию и интеграцию в других перспективных областях.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:
Наряду с традиционными статьями экспорта на Урале нуждаются в наших инновационных продуктах – мы поставляем туда лазеры. Новая отрасль для сотрудничества – IT-технологии. В Екатеринбурге задумываются над созданием свой силиконовой долины.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
По итогам 201 года совместный товарооборот превысил 430 миллионов долларов. По итогам 9 месяцев 2019 наполовину выросли продажи белорусской молочки, на треть – нашей техники.
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«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко, встречаясь 21 октября с губернатором Свердловской области, отметил особую задачу Минска в объединении славянских стран и...
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