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В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение

21.10.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и заявила о ложном разбое. 

По информации УВД Миноблисполкома, 25-летняя девушка сообщила, что неизвестный похитил ее сумку, в которой находились 50 рублей, а также порезал руки.  

Потерпевшая сказала, что происшествие случилось вечером в городском парке, но в милицию девушка обратилась спустя час.  

В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение
Фото: УВД Миноблисполкома  

По указанному адресу к гражданке незамедлительно прибыли правоохранители. Во время восстановления картины случившегося в рассказах девушки выявлялись несостыковки. Заявительницу уличили во лжи. Девушка созналась, что сообщила о нападении, чтобы попасть в больницу.  

Сотрудники уголовного розыска установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама кухонным ножом соседа, потому что ее оказался тупым.  

Врачи доставили девушку в приемное отделение, а после осмотра отпустили домой. Тогда и пришла идея сообщить в милицию о разбойном нападении.  

Проводится проверка. В действиях заявительницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 400 УК РБ. За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы.  

В Молодечно гражданин Турции угрожал убийством и уничтожил паспорт жены – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и заявила о ложном разбое.  По информации УВД Миноблисполкома, 25-летняя девушка сообщила, что...
 
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