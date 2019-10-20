В Минске и областных центрах 20 октября вновь побиты температурные рекорды

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси установилась не по сезону теплая погода. 20 октября в стране вновь были побиты температурные рекорды дня.

В частности, по сообщению Белгидромета, в Минске столбик термометра поднялся до 20,1 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1966 году – плюс 17,4 градуса. При этом теплее всего в стране было на метеостанции Полесская (Лунинецкий район) – 22,5 градуса тепла.

В Бресте 20 октября температура воздуха повышалась до +21,7°C (предыдущий максимум – плюс 18,4 градуса в 1984 году). В Витебске было 18,4°C (плюс 16,2 градуса в 1966 году), в Гомеле – 20,4 градуса выше нуля (+18,5°C в 1966 году), в Гродно – 19,1 градуса тепла (+16,9°C в 1984 году), в Могилеве – 18,8 градуса выше нуля (+17°C в 1966 году).

Отметим, что в ближайшие дни в стране сохранится теплая погода. Поэтому не исключено, что будут установлены новые температурные рекорды дня.