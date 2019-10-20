Как сэкономить до 115 рублей вместе с Karcher. Покупаем технику для уборки с хорошими скидками

Источник материала: Виртуальный Брест

В КЕРХЕР-Центре по ул. Московская, 281 только до конца месяца проходит выгодная акция, благодаря которой можно купить пылесос с аквафильтром, пароочиститель и поломойную машину по сниженной цене. При всем этом гарантия на акционные товары увеличивается с двух лет до трёх!





И сегодня мы расскажем вам подробнее о данном предложении.





Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Mediclean

Пылесос DS 6 Premium с аквафильтром отличается высочайшей эффективностью: современная технология водной фильтрации гарантирует высокую силу всасывания, а низкое энергопотребление и отказ от приобретения фильтр-мешков обеспечивают экономию семейного бюджета.





DS 6 Premium – это энергоэффективный аппарат, освежает и увлажняет воздух, обладает хорошей силой всасывания. Турбощетка поставляется в комплекте.





Как это работает? DS 6 Premium – это пылесос для сухой уборки, который не только позволяет идеально очистить поверхности, но и получить на выходе на 99,99% очищенный воздух. Аквафильтр способствует увлажнению воздуха в помещении и гарантирует первую ступень очистки. Затем воздух проходит сквозь промежуточных фильтр, который защищает электродвигатель. И наконец почти чистый воздух пропускается через НЕРА-фильтр 13, который задерживает даже экскременты полевых клещей (самый распространенный аллерген в быту). Кроме того, НЕРА-13 не пропускает запахи. Турбощетка позволяет идеально очистить даже длинноворсные ковры. Поэтому этот пылесос идеально подходит для аллергиков, астматиков, маленьких детей и владельцев домашних животных.

Старая цена: 768 руб. Новая цена: 653 руб. Экономия: 115 руб.

Пароочиститель SC 4 Easyfix Premium (white)

Пароочиститель SC 4 EasyFix Premium – это возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для долива воды. Пароочиститель оснащен комплектом для уборки пола EasyFix, накладкой для чистки ковров, расширенным набором принадлежностей.





С пароочистителем SC 4 EasyFix Premium ваша работа становится чрезвычайно удобной и вы получите блестящие результаты. С помощью пароочистителя Вы можете проводить очистку без каких-либо химических средств, при этом удаляются 99,99% всех известных бытовых бактерий.

Плитка, варочные поверхности, вытяжки и даже самые маленькие щели становятся полностью чистыми – даже в случае сильных загрязнений. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от очищаемой поверхности. Благодаря расширенному комплекту принадлежностей легко проводить очистку всего дома. Новая насадка для пола EasyFix снабжена застежкой-липучкой, позволяющей закреплять микроволоконные салфетки, не наклоняясь к полу – достаточно просто прижать насадку к салфетке. После окончания работы салфетка удаляется без контакта с грязью – надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку. Так же легко закрепляется на насадке для пола EasyFix и снимается с нее накладка для чистки ковров, позволяющая удобно освежать текстильные напольные покрытия.





Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для долива воды. Дополнительные преимущества: встроенный отсек для хранения кабелей, отделение для хранения принадлежностей, положение “парковка” для напольной насадки.

Старая цена: 618 руб. Новая цена: 525 руб. Экономия: 93 руб.

Поломойная машина FC 5 Premium (white)

Пылесос для влажной уборки FC 5 Premium – это уникальный аппарат, который наконец позволит Вам объединить два процесса – уборку пылесосом и мытье пола – в один.





FC 5 Premium моет поверхность вращающимися роликами, которые автоматически смачиваются, и в то же время всасывает грязную воду вместе с мелким мусором. FC 5 Premium использует до 85% меньше воды по сравнению с традиционными способами влажной уборки и дает намного лучшую производительность очистки. FC 5 Premium может быть использован на любом твердом полу из дерева, камня или пластика.

Функция 2-в-1: влажная уборка без предварительной уборки пылесосом – благодаря возможности одновременно собирать грязную воду и мелкий мусор.

Функция самоочистки благодаря автоматической очистке роликов от грязи:

Постоянная автоматическая очистка роликов.

Высыхание пола меньше, чем за 2 минуты, благодаря низкому остатку влаги после уборки.

Высококачественные микроволоконные ролики:

Простое снятие и замена микроволоконных роликов.

Стирка в стиральной машине при 60°C.

Инновационная концепция: благодаря вращению роликов вперед аппарат очень легко продвигается – не нужно никаких усилий.

Подвижная голова пылесоса благодаря шарниру:

Легкая уборка под мебелью.

Огибание предметов мебели.

Уборка возле самых краев и в углах.

Простая в эксплуатации система двух резервуаров:

Наполнение резервуара для чистой воды прямо из-под крана.

Гигиеничное снятие и опустошение резервуара для грязной воды без контакта с грязью.

Очищающая и парковочная станция:

Идеально для легкой очистки роликов.

Удобное хранение аппарата.





Оснащение: система из двух баков, пара роликов для очистки (желтые), пара роликов для очистки (серые), универсальный очиститель для пола (500 мл), средство для ухода за вощеными деревянными полами (30 мл), очищающая и парковочная станция.

Старая цена: 570 руб. Новая цена: 534 руб. Экономия: 36 руб.

Поломойная машина FC 5

Благодаря функции 2-в-1 аппарат Karcher FC 5 позволит вам быстро и тщательно произвести влажную уборку и собрать мусор с твердых напольных покрытий за один проход. Нет необходимости предварительно пылесосить – мытье полов никогда не было таким простым, быстрым и тщательным.





Вращающиеся роликовые щетки непрерывно увлажняются чистой водой, собирают грязь, в то время как грязная вода непрерывно всасывается из роликов. Эта практичная функция самоочистки обеспечивает постоянную чистоту и готовность роликовых щеток к работе.

Аппарат для влажной уборки пола предлагает еще более убедительные аргументы: по сравнению с обычными методами, FC 5 использует до 85% меньше воды, обеспечивая при этом значительно лучшие результаты очистки. FC 5 можно использовать на всех стандартных твердых напольных покрытиях: деревянных, каменных или пластиковых.

Старая цена: 558 руб. Новая цена: 489 руб. Экономия: 69 руб.

Где купить?



Купить акционную технику Karcher со скидками и расширенной гарантией 3 года можно в Керхер Центре нашего города или на его официальном сайте.



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by



Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00



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