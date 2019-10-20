В кинотеатре «Родина» прошел творческий вечер исполнителя авторской песни Павла Андрианова

Источник материала: Маяк Преднепровья

Диалог со слушателями под переборы гитарных струн. Музыка, идущая из самых глубин большого сердца, навсегда отданного творчеству. Зрительный зал, замирающий в предвкушении новой композиции. Этими моментами был наполнен творческий вечер исполнителя авторской песни Павла Андрианова, прошедший в кинотеатре «Родина». «Для вас, родные!» — так называлось мероприятие, собравшее самых преданных почитателей таланта земляка. В их числе – председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко.













Павел Андрианов – личность известная. В прошлом ­ страж правопорядка, проходивший службу в органах внутренних дел 24 года, ныне – юрисконсульт УПКП «Быховрайводоканал», депутат районного Совета депутатов по Красноармейскому избирательному округу №4. Это лишь основные вехи биографии. Озвучивая их, невозможно не сказать и об увлечении, без которого быховчанин уже просто не мыслит жизни. Павел Александрович не скрывает: профессионального музыкального образования у него нет. Зато есть искренняя любовь к гитаре и страсть к поэзии.

Пальцы барда аккуратно перебирают струны, а слова песен потоком разносятся по залу. В них – только самое сокровенное, «продиктованное» жизнью. Творческие порывы души нужно не просто слушать, а СЛЫШАТЬ.

Детство – время ностальгии. Окунуться в беззаботную пору буквально заставила композиция «Те самые годы». Этой песней Па­вел Андрианов и начал свой диалог со слушателями.

Живой звук, отсутствие фонограммы. Все честно, без обмана. Это и есть авторская песня. Пожалуй, именно искренность фраз каждого произведения заставляла забыть на время о проблемах, отстраниться от суеты не всегда легких будней и просто наслаждаться творчеством. Такие они, песни Павла Андрианова, которые он посвятил женщинам, выступающим в разных ипостасях: матери, бабушки, жены, дочери. Эти композиции прекрасная половина зала точно оценила на «отлично»: уж больно они походили на признания в светлых чувствах. Иначе не озарялись бы лица слабого пола легкими улыбками…

Павел Александрович делится: темы любви и войны главенствуют в его творчестве. Песни заставляют думать и мечтать, стремиться к цели и принимать вызов, верить и побеждать.

Кому, как ни барду, воспевать родной край. «Деревушка Прибор, Быховский район … Сквозь листву увидишь еле­еле Лудчицкий курган…». С первых строк мелодия уносит к дорогим сердцу, родным местам, туда, где «наступали черные фашистские кресты, но они нас все же не сломали». Вот он, патриотизм в чистом виде.

А тема Великой Отечественной звучит дальше. Проникновенно, с нотками боли и грусти Павел Андрианов говорит под гитару: «Он присяге верен был, и точка. Похоронен в братской, на краю…». Пожалуй, песня «Треугольник и прямоугольник» даже не нуждалась в представлении. Ее бард уже исполнял на районных мероприятиях. К слову, с большим успехом.

Серьезная тематика перемежевывались с композициями несколько иного характера. Хорошее чувство юмора, тонкая ирония – вот одни из отличительных черт творчества музыканта. Песня «Человек, который улыбается» это доказала.

О скоротечности времени, о невозможности повернуть его вспять бард говорил в «Песенке про время». Причем делал это настолько искренне, что знающим слова оставалось только подпевать.

И снова о серьезном. «У каждого уважающего себя автора обязательно должна быть песня о друге, ­ откровенничает с залом бард­земляк. – Это было в ноябре 1986­го. Мой приятель Виктор Москалев пришел из военкомата. В руках – повестка. Он уехал в Афганистан. Туда, куда отправлялись юными и здоровыми, а возвращались поседевшими и израненными…или не приезжали вообще…Об этой войне молчали. О ней песня «Закрытая тема». «Пусть свезет тебе, мой друже, и душман пусть промахнется…», ­ пели, словно молясь, струны.

Бесстрашные, отважные, сильные духом, способные на подвиг. Все это о десантниках. Павел Андрианов и им посвятил строки. О воздушно­десантных войсках песня, которая так и называется ­«ВДВ».

Искренность, честность, самоотдача. Эти подходы к творчеству барда подчеркнул член Союза писателей России, Союза журналистов Беларуси Сергей Антонов, выразив уверенность: уже состоявшийся поэт и исполнитель еще только в начале своего успешного пути. К добрым пожеланиям Павлу Андрианову присоединился председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, отметив его огромный вклад в творческую копилку Быховщины.

…Музыкальный вечер прошел на одном дыхании, полтора часа пролетели действительно незаметно. Гитара еще хранит тепло рук барда, а он сам принимает цветы от ценителей его стихов и музыки. Слова благодарности за душевное тепло, идущее от песен, то­же озвучены. В этом и есть признание таланта. Павел Александрович, ждем новых композиций!

Алеся МУХАЧЕВА.