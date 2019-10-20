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Мужчина взорвал собственный двор, борясь с вредителями: необычное видео сняла камера наблюдения

21.10.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Огненные муравьи беспокоят многих владельцев домов в США. Один из способов борьбы с ними заключается в том, чтобы найти вход в муравейник и «накачать» его пропаном из баллона. После этого газ поджигается, уничтожая вредителей. Способ весьма опасен, особенно если переборщить с объемами закачиваемого под землю газа. Посмотрите видео и узнайте, к чему это может привести.

 
 
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