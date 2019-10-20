Президент Кубы посетит Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Кубы.

Отмечается, что визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Он также посетит с официальным визитом Ирландию и Россию, а в Азербайджане примет участие в саммите Движения неприсоединения.

БелТА в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили информацию о визите президента Кубы в Беларусь. Его прибытие ожидается вечером 22 октября, а на следующий день пройдут официальные мероприятия.

Александр Лукашенко отметил, что в Минске с уважением и симпатией наблюдают за важными преобразованиями на Кубе, которые проходят при полной поддержке и участии всех граждан. Глава государства убежден, что результаты этих процессов будут способствовать устойчивому прогрессу.

"Подтверждаю, что Беларусь для Кубы является хорошим и надежным другом. Рассчитываю, что плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит динамично расширяться", - подчеркнул белорусский лидер.