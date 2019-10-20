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Президент Кубы посетит Беларусь
21.10.2019 13:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Кубы.
Отмечается, что визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Он также посетит с официальным визитом Ирландию и Россию, а в Азербайджане примет участие в саммите Движения неприсоединения.
Александр Лукашенко отметил, что в Минске с уважением и симпатией наблюдают за важными преобразованиями на Кубе, которые проходят при полной поддержке и участии всех граждан. Глава государства убежден, что результаты этих процессов будут способствовать устойчивому прогрессу.
"Подтверждаю, что Беларусь для Кубы является хорошим и надежным другом. Рассчитываю, что плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит динамично расширяться", - подчеркнул белорусский лидер.
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Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Кубы.
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