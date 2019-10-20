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В Мстиславском районе россиянка на Ford вылетела в кювет: пострадали пассажиры - женщина и ребенок
Источник материала: Tut.by
В Мстиславском районе днем 20 октября в кювет вылетел Ford и опрокинулся,
ДТП произошло в 15.30 на 48-м километре автодороги Кричев — Орша — Лепель. За рулем Ford была 46-летняя жительница России.
По предварительным данным, водитель отвлеклась от управления транспортным средством, не справилась с управлением и машины вылетела в кювет.
Пассажирки госпитализированы. Травмы у ребенка незначительные.
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По предварительной информации, водитель отвлеклась от управления.
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