В Мстиславском районе россиянка на Ford вылетела в кювет: пострадали пассажиры - женщина и ребенок

Источник материала: Tut.by

В Мстиславском районе днем 20 октября в кювет вылетел Ford и опрокинулся, пишет Mogilevnews.by. Пострадали две пассажирки: 51-летняя женщина и 7-летняя девочка, которая ехала в специальном детском удерживающем устройстве.





ДТП произошло в 15.30 на 48-м километре автодороги Кричев — Орша — Лепель. За рулем Ford была 46-летняя жительница России.

По предварительным данным, водитель отвлеклась от управления транспортным средством, не справилась с управлением и машины вылетела в кювет.

Пассажирки госпитализированы. Травмы у ребенка незначительные.