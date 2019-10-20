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В Ивановском районе пассажир фургона на ходу открыл дверь и выпал на дорогу. Он погиб

21.10.2019 14:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивановском районе погиб пассажир, выпавший из грузового отсека автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 19 октября, около 23.55, на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации, 42-летний мужчина, ехавший в кузове фургона Fiat Ducato, открыл боковую дверь автомобиля и выпал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. По факту аварии СК возбудил уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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