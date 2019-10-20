Третий день соцсети ругаются из-за вышиванки, которую якобы «осквернили»

Источник материала: KYKY

Вот уже третьи сутки подряд пользователи Facebook с жаром обсуждают беларуское современное искусство. Конфликт спровоцировал пост музыканта Евгения Барышникова: он поделился фотографией работы «Спадчына» — это оригинальные домотканые сорочка и скатерть, дополненные черными граффити. Их продают на выставке молодых беларуских художников «Осенний салон», которая открылась 18 октября.

Стоимость работы — 14 тысяч рублей, то есть почти 6,9 тысяч долларов. Сам Евгений назвал художественный перфоманс произведением «бессмысленного современного мудатства» и «цинично уничтоженным культурным артефактом». «Чтобы вы поняли, таких артефактов в Беларуси всего несколько сотен. <…> То есть это не «самое этически чистое решение», — добавил Барышников.

На данный момент пост насобирал 215 комментариев (в основном — гневных). Юзеры призывают подавать жалобы от лица Студенческого этнографического общества (СЭО), спорят о том, можно ли завести уголовное дело на художника, и припоминают акцию в государственной галерее голого минчанина с табличкой «Министерство культуры» на пенисе. Правда, нашлись и те, кто уловил в разрисованной сорочке отражение «существенной проблемы» нашего времени. Мы приводим некоторые высказывания беларусов (а весь тред читайте по ссылке ):

Позиция автора

Автор граффити — гродненская художница Дарья Семчук (творческий псевдоним Цемра). В комментарии «Нашей Ниве» девушка подтвердила, что вещи на самом деле аутентичные.

«Рубахе сто лет. Я ее купила, но очень недорого. Люди продают как ненужное. Скатерть я нашла на мусорке. Множество вопросов подтолкнуло меня к созданию этой работы. Я люблю покупать старинные вещи, ходить по мусоркам. Я вижу, что выбрасывается, и не понимаю, как это можно выбросить. Все ценное уничтожается, а в дом приносится одноразовое, пластмассовое, китайское. Замена ценностей происходит.

Мне удивительно, что кого-то обидела моя работа. Люди каждый день своими действиями разрушают наше наследие, культивируют бьюти-индустрию. Я это вскрыла, показала визуально, материальными вещами, чтобы все заметили, что это так и происходит. <...>

Я хотела показать, что у нынешнего поколения совсем другие ценности. Надо ценить старое, а этого не происходит. И спустя время вот это черное будет нашим наследием».