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Третий день соцсети ругаются из-за вышиванки, которую якобы «осквернили»
Источник материала: KYKY>
Вот уже третьи сутки подряд пользователи Facebook с жаром обсуждают беларуское современное искусство. Конфликт спровоцировал пост музыканта Евгения Барышникова: он поделился фотографией работы «Спадчына» — это оригинальные домотканые сорочка и скатерть, дополненные черными граффити. Их продают на выставке молодых беларуских художников «Осенний салон», которая открылась 18 октября.
На данный момент пост насобирал 215 комментариев (в основном — гневных). Юзеры призывают подавать жалобы от лица Студенческого этнографического общества (СЭО), спорят о том, можно ли завести уголовное дело на художника, и припоминают акцию в государственной галерее
Позиция автора
Автор граффити — гродненская художница Дарья Семчук (творческий псевдоним Цемра). В
«Рубахе сто лет. Я ее купила, но очень недорого. Люди продают как ненужное. Скатерть я нашла на мусорке. Множество вопросов подтолкнуло меня к созданию этой работы. Я люблю покупать старинные вещи, ходить по мусоркам. Я вижу, что выбрасывается, и не понимаю, как это можно выбросить. Все ценное уничтожается, а в дом приносится одноразовое, пластмассовое, китайское. Замена ценностей происходит.
Мне удивительно, что кого-то обидела моя работа. Люди каждый день своими действиями разрушают наше наследие, культивируют бьюти-индустрию. Я это вскрыла, показала визуально, материальными вещами, чтобы все заметили, что это так и происходит. <...>
Я хотела показать, что у нынешнего поколения совсем другие ценности. Надо ценить старое, а этого не происходит. И спустя время вот это черное будет нашим наследием».
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