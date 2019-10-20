Как банку взять под контроль каждую деталь своего бизнеса и выжать из нее все

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Как связаны технологии и жесткая конкуренция?

Информационные технологии уже во всех сферах экономики. С одной стороны, с каждым днем повышается уровень автоматизации и ускоряется обмен данными, что открывает много возможностей для бизнеса. С другой, это ведет к росту конкуренции, ситуация на рынке становится все более сложной и динамичной. В итоге, банки (да и другие компании) вынуждены работать в условиях довольно низкой маржи. И здесь на первый план выходит повышение собственной эффективности: необходимо тщательно планировать развитие компании и оперативно принимать оптимальные управленческие решения.