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В Беларусь стали чаще приезжать на заработки иностранцы. Но кадровый дефицит пока не удается решить

21.10.2019 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иностранцы стали чаще приезжать на заработки в Беларусь, это следует из данных Департамента по труду и миграции МВД. В январе-сентябре на заработки в нашу страну приехал 14 881 работник из-за рубежа. Это на 3,1 тысячи больше, чем годом ранее. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из каких стран в Беларусь чаще всего приезжают трудовые мигранты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В тексте представлены данные Департамента по гражданству и миграции МВД. В статистике учитываются иностранцы, которые прибыли в Беларусь для работы на основе подписанных договоров и контрактов. Учитываются все категории иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в нашей стране.

Иностранцы стали чаще приезжать на заработки во все регионы, кроме Брестской и Гомельской областей, здесь их число за год сократилось.

За 9 месяцев этого года больше всего иностранцев прибыло в Минск и Гродненскую область — 7723 и 3204 человек соответственно, а меньше всего в Могилевскую и Витебскую (269 и 388 человек соответственно).

В лидерах по числу прибывших в нашу страну трудовых мигрантов находятся Россия (4478 человек в январе-сентябре этого года), Китай (3494) и Украина (2333). Дальше расположились Узбекистан (934), Казахстан (370), Армения (283), Азербайджан (256).

Приезжают в Беларусь на заработки также из таких стран, как Гана (8 человек в январе-сентябре этого года), Непал (4), Гвинея (2), Тринидад и Тобаго, Мавритания, Куба, Тунис (по одному человеку).

Тем временем в Беларуси на сегодня не хватает 96,8 тысячи работников. К примеру, не хватает 4,9 тысячи водителей автомобилей, 2,6 тысячи трактористов, 2,3 тысячи продавцов, 1,9 тысячи поваров, 3,1 тысячи врачей-специалистов, 3 тысячи медсестер.

В 2018 году в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Планировалось, что проект будет подготовлен до конца прошлого года, однако о результатах работы группы не сообщалось. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.

 
Теги: Минск
 
 
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