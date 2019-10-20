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Опубликован свежий рейтинг стран по уровню благосостояния. В какой группе оказалась Беларусь

21.10.2019 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование стран мира по уровню благосостояния (Global Wealth Report). Беларусь оказалась в группе стран с пограничным уровнем благосостояния. По оценке экспертов, на одного взрослого белоруса в среднем приходится 5176 долларов финансовых активов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К «пограничным» относятся те страны, где уровень благосостояния на одного взрослого составляет от 5 до 25 тысяч долларов. Помимо Беларуси в эту группу попали, например, Индия, Бразилия, Индонезия, Иран, Филиппины, Турция. Отметим, что в прошлом году Credit Suisse причислил Беларусь к бедным странам с уровенем благосостояния меньше 5 тысяч долларов на человека.

Среди наших соседей меньше уровень благосостояния оказался только в Украине — 2933 доллара на человека. В Литве он составляет 6425 долларов, в России — 10 596 долларов, в Польше — 18 574 доллара, в Латвии — 24 656 долларов. Самым высоким уровень благосостояния оказался в Швейцарии (389 958 долларов на человека), Гонконге (388 169 долларов) и США (364 773 долларов). А самым низким — в Малави, 71 доллар.

Помимо финансового благосостояния (это, например, банковские депозиты и сбережения) эксперты оценивают еще и нефинансовое (например, недвижимость). В этой категории уровень благосостояния белорусов оказался выше — в среднем 12 913 долларов на одного взрослого.

Кроме того, исследование Credit Suisse показало, что Китай впервые в истории обошел США по количеству богачей.

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По оценке швейцарского банка Credit Suisse, Беларусь оказалась в группе стран с пограничным уровнем благосостояния.
 
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