Об изменении решения Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. №704

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Решение Ушачского районного

исполнительного комитета

Витебской области

от 11.10.2019г. №752.

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Ушачский районныйисполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. № 704 «Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» следующие изменения:

в приложении к этому решению:

слова “, тел. 2-96-14, 2-96-15” заменить словами “, тел. 5-86-14, 5-86-15.”;

слова “, тел. 5-77-49, 2-77-48.” заменить словами “, тел. 5-77-49, 5-87-48.”.

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ушачского районного исполнительного комитета и главному редактору учреждения «Редакция газеты «Патрыёт» Ушачского района» обеспечить опубликование в печати настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ушачского районного исполнительного комитета Пашкович Е.В., начальника отдела организационно-кадровой работы Ушачского районного исполнительного комитета Шахновскую О.Н.

Председатель В.Г.АВДОШКО.

Управляющий делами И.П.ШИШКО.

СВЕДЕНИЯ

о местонахождении и номерах телефонов

участковых избирательных комиссий

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

седьмого созыва Ушачский район

Докшицкий избирательный округ №22 Номер участка для голосования, место нахождения комиссии Фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии Телефонный код, номера телефонов Участок для голосования № 56 УП ЖКХ Ушачского района г.п. Ушачи, ул. Калининская, 13а Азевич Светлана Васильевна (02158) 5-86-14, 5-86-15 Бельская Ирина Викторовна Александрович Ольга Петровна Участок для голосования №57 ГУО «Ушачская детская школа искусств» г.п. Ушачи, ул. Ленинская, 28 Парашкин Сергей Васильевич (02158) 5-77-49, 5-87-48 Жукова Нина Евгеньевна Романовский Дмитрий Леонидович