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Об изменении решения Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. №704
21.10.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Решение Ушачского районного
исполнительного комитета
Витебской области
от 11.10.2019г. №752.
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Ушачский районныйисполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. № 704 «Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» следующие изменения:
в приложении к этому решению:
слова “, тел. 2-96-14, 2-96-15” заменить словами “, тел. 5-86-14, 5-86-15.”;
слова “, тел. 5-77-49, 2-77-48.” заменить словами “, тел. 5-77-49, 5-87-48.”.
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ушачского районного исполнительного комитета и главному редактору учреждения «Редакция газеты «Патрыёт» Ушачского района» обеспечить опубликование в печати настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ушачского районного исполнительного комитета Пашкович Е.В., начальника отдела организационно-кадровой работы Ушачского районного исполнительного комитета Шахновскую О.Н.
Председатель В.Г.АВДОШКО.
Управляющий делами И.П.ШИШКО.
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении и номерах телефонов
участковых избирательных комиссий
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва Ушачский район
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Решение Ушачского районного исполнительного комитета Витебской области от 11.10.2019г. №752. На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января...
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