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Об изменении решения Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. №704

21.10.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Решение Ушачского районного

исполнительного комитета

Витебской области

от 11.10.2019г. №752.

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Ушачский районныйисполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ушачского районного исполнительного комитета от 1 октября 2019 г. № 704 «Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» следующие изменения:

в приложении к этому решению:

слова “, тел. 2-96-14, 2-96-15” заменить словами “, тел. 5-86-14, 5-86-15.”;

слова “, тел. 5-77-49, 2-77-48.” заменить словами “, тел. 5-77-49, 5-87-48.”.

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ушачского районного исполнительного комитета и главному редактору учреждения «Редакция газеты «Патрыёт» Ушачского района» обеспечить опубликование в печати настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ушачского районного исполнительного комитета Пашкович Е.В., начальника отдела организационно-кадровой работы Ушачского районного исполнительного комитета Шахновскую О.Н.

Председатель В.Г.АВДОШКО.

Управляющий делами И.П.ШИШКО.

СВЕДЕНИЯ

о местонахождении и номерах телефонов

участковых избирательных комиссий

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

седьмого созыва Ушачский район

Докшицкий избирательный округ №22

Номер участка для голосования,

место нахождения комиссии

Фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии

Телефонный код, номера телефонов

Участок для голосования № 56 УП ЖКХ Ушачского района г.п. Ушачи, ул. Калининская, 13а

Азевич

Светлана Васильевна

(02158)

5-86-14,

5-86-15

Бельская

Ирина Викторовна

Александрович

Ольга Петровна

Участок для голосования №57 ГУО «Ушачская детская школа искусств» г.п. Ушачи, ул. Ленинская, 28

Парашкин

Сергей Васильевич

(02158)

5-77-49,

5-87-48

Жукова

Нина Евгеньевна

Романовский Дмитрий Леонидович
 
 
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Решение Ушачского районного исполнительного комитета Витебской области от 11.10.2019г. №752. На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января...
 
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