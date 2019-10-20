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Макей встретился с главой МИД Германии

21.10.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.

По информации МИД, Владимир Макей провел сегодня встречу с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.
 
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