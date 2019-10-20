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Макей встретился с главой МИД Германии
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.
По информации МИД, Владимир Макей провел сегодня встречу с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.
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