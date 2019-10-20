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Неожиданно: белорусский рубль спасовал перед всеми

21.10.2019 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в понедельник завершились укреплением всех основных валют к белорусскому рублю.

Стоимость валютной корзины подскочила на 0,19%, но это пока ниже уровня начала октября на 0,68%.

Курс доллара подрос лишь на 0,0003 рубля до 2,0391 BYN/USD. Доллар очень неуверенно прервал серию из четырёх снижений подряд и покинул минимум почти за 80 дней.

С начала месяца американец подешевел на 0,0371 BYN.

Курс евро вырос на 0,0078 BYN до 2,2758 BYN/EUR и вышел в плюс в сравнении с началом октября, но всего на 0,0064 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0089 BYN до 3,1973 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 18 дней.

Итоги ушедшей недели 14—18 октября на валютном рынке Беларуси

курс доллара −0,57%;
курс евро +0,40%;
курс российского рубля −0,16%;

По сравнению с началом октября белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал на 19 копеек до 63,7606 российских рублей и оказался на минимуме почти за месяц. Официальный курс евро вырос всего 4 копейки до 71,1696 российских рублей.


Итоги прошедшей недели на валютном рынке РФ

курс доллара −0,42%;
курс евро +0,57%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в понедельник завершились укреплением всех основных валют к белорусскому рублю.
 
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