|
Неожиданно: белорусский рубль спасовал перед всеми
Источник материала: Партизан
Торги в понедельник завершились укреплением всех основных валют к белорусскому рублю.
Стоимость валютной корзины подскочила на 0,19%, но это пока ниже уровня начала октября на 0,68%.
Курс доллара подрос лишь на 0,0003 рубля до 2,0391 BYN/USD. Доллар очень неуверенно прервал серию из четырёх снижений подряд и покинул минимум почти за 80 дней.
С начала месяца американец подешевел на 0,0371 BYN.
Курс евро вырос на 0,0078 BYN до 2,2758 BYN/EUR и вышел в плюс в сравнении с началом октября, но всего на 0,0064 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0089 BYN до 3,1973 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 18 дней.
Итоги ушедшей недели 14—18 октября на валютном рынке Беларуси
курс доллара −0,57%;
курс евро +0,40%;
курс российского рубля −0,16%;
корзина валют −0,15%.
По сравнению с началом октября белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.
Центробанк России
Официальный курс доллара на завтра упал на 19 копеек до 63,7606 российских рублей и оказался на минимуме почти за месяц. Официальный курс евро вырос всего 4 копейки до 71,1696 российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)