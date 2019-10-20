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Хотела попасть в больницу - может оказать в тюрьме. Девушка из Молодечно придумала ограбление
Источник материала: Партизан
На линию 102 в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД 25-летняя горожанка сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил сумку с кошельком, в котором находились 50 рублей, и порезал ей руки.
По словам заявительницы, инцидент произошёл около 19:40 в парке культуры и отдыха им. Победы. Однако в милицию девушка обратилась спустя час, вернувшись домой.
По указанному адресу к гражданке незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Восстанавливая картину произошедшего, в рассказах потерпевшей появлялось всё больше несостыковок.
В результате оперативники уличили девушку во лжи. Заявительница созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом пыталась попасть в больницу.
Сотрудники уголовного розыска установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама. Для этого она взяла кухонный нож у соседа, потому что свой оказался тупым.
Бригада скорой помощи доставила ее в приёмное отделение, но после осмотра специалиста пациентку отпустили домой. Тогда ей и пришла в голову мысль сообщить в милицию о разбойном нападении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. В действиях заявительницы правоохранители усматривают признаки состава преступления, предусмотренного статьей 400 УК Республики Беларусь.
За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы,
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На линию 102 в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД 25-летняя горожанка сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил сумку с кошельком, в котором...
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