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Хотела попасть в больницу - может оказать в тюрьме. Девушка из Молодечно придумала ограбление

21.10.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На линию 102 в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД 25-летняя горожанка сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил сумку с кошельком, в котором находились 50 рублей, и порезал ей руки.

По словам заявительницы, инцидент произошёл около 19:40 в парке культуры и отдыха им. Победы. Однако в милицию девушка обратилась спустя час, вернувшись домой.

По указанному адресу к гражданке незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Восстанавливая картину произошедшего, в рассказах потерпевшей появлялось всё больше несостыковок. 

В результате оперативники уличили девушку во лжи. Заявительница созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом пыталась попасть в больницу.

Сотрудники уголовного розыска установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама. Для этого она взяла кухонный нож у соседа, потому что свой оказался тупым. 



Бригада скорой помощи доставила ее в приёмное отделение, но после осмотра специалиста пациентку отпустили домой. Тогда ей и пришла в голову мысль сообщить в милицию о разбойном нападении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В действиях заявительницы правоохранители усматривают признаки состава преступления, предусмотренного статьей 400 УК Республики Беларусь. 

За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УВД Миноблисполкома.
 
 
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На линию 102 в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД 25-летняя горожанка сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил сумку с кошельком, в котором...
 
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