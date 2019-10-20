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Белорусские депутаты оказались теннисистами
Источник материала: Партизан
Российские парламентарии заняли первое место в общекомандном зачете X Международных парламентских игр. Как сообзает российская
В рамках парламентских игр 2019 года соревнования проходили в шести видах спорта — бадминтоне, настольном теннисе, теннисе, шахматах, мини-футболе и бильярде.
В итоговом командном зачете Россия заняла первое место. Представители РФ заняли первые места в соревнованиях по бадминтону, мини-футболу и бильярду.
Белорусские парламентарии праздновали победы в теннисе и настольном теннисе. Совсем немного они отстали от россиян в бадминтоне и шахматах.
В активе латвийской сборной «бронзовые медали» турниров по бадминтону, мини-футболу и бильярду.
В этом году в Х Международных парламентских играх приняли участие делегаты из 15 стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Хорватии, Киргизии, Франции, Монголии, Молдовы, Сербии, Словении, Германии, Индии и России.
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Российские парламентарии заняли первое место в общекомандном зачете X Международных парламентских игр. Как сообзает российская "Парламентская газета", в тройку...
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