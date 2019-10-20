«В школе был самым слабым». Пять историй с воркаут-площадок

Источник материала: Tut.by



Здоровый образ жизни стал модным трендом, посещения спортзала или бассейна и забота о здоровье — инвестицией в собственное будущее. Однако зал или беговая дорожка в фитнес-клубе приходятся по нраву не всем. Брусья, турник, скамейка на парковых и школьных площадках привлекают тысячи минчан. Воркаут фактически бесплатен, были бы кроссовки да желание заниматься собой не под присмотром тренера, а под действием силы воли. Несколько раз в неделю, в любое время года, в солнце и в дождь парни и девушки приходят на любимую спортплощадку, чтобы заняться собой. Фотослужба TUT.BY поговорила с любителями спорта на свежем воздухе об их мотивации и воркауте.





Антон, системный администратор

Начал активно заниматься спортом в 2012 году. На протяжении 7 лет минимум 3 раза в неделю посещаю воркаут-площадку. К тренировкам пришел осознанно, захотелось стать сильнее. В школе был самым слабым на физкультуре. Понял, что так дальше нельзя, начал менять свою жизнь.





В то время информации и возможностей было меньше. Смотрел ролики в интернете и изучал специфику тренировок и просто шел заниматься. Работа тяжелая, хочется прийти и расслабиться под музыку. Меня это успокаивает. Погодные условия никогда не останавливают. Практикую зимнее плавание и пробежки, зимой очень приятный воздух. Заставлять себя не приходится, здоровым хочется быть.





Анна, мама в декрете

Занимаюсь спортом с раннего детства. Стараюсь совмещать тренажерный зал, танцы и занятия на свежем воздухе. Беговые тренировки — это мои личные медитативные практики. Возможность расслабиться и привести мысли в порядок. Спортом занимаюсь для поддержания хорошей формы и настроения. Погода никогда не останавливает, конечно, в солнечные дни заниматься на улице — это особенное удовольствие.





Занятия на свежем воздухе дарят больше энергии и позитива. Природа, красивые виды, доступность. Тренировка длится час, заниматься стараюсь в одиночестве. Самое сложное — это одеться и выйти из дома. Дальше все легко. Даже если нет настроения и день совершенно не задался, то после занятий спортом возвращаешься домой в совершенно в другом состоянии! Главное, что мне не приходится себя заставлять. Иногда ленюсь, но важно просто одеться и выйти. Холодная погода — не препятствие. Важно подобрать комфортную одежду и чувствовать свое состояние.





Павел, специалист по продажам медицинской техники

Тренируюсь на воркаут-площадке на протяжении девяти лет. Свою тренировочную программу разрабатываю самостоятельно, стараюсь посещать площадку минимум три раза в неделю. Просто прихожу и ориентируюсь на ощущения в теле. Работаю с весом собственного тела и с годами совершенствую программу тренировок, увеличиваю нагрузки и наблюдаю прогресс.





Я ориентируюсь на зарубежных атлетов, они для меня мотивация и пример. Есть американский атлет Зеф Закавели — легенда street workout. Вдохновляюсь им как спортсменом и человеком.

Погода никогда не останавливает перед тренировками, занимаюсь и в дождь, и в снег. Все ограничения у нас в голове. Если развиваешь дисциплину и выносливость в спорте, то замечаешь положительные изменения во всех сферах жизни.





Глеб, специалист в отделе страхования

Тренируюсь минимум три раза в неделю, круглый год. Чаще выбираюсь на школьную спортивную площадку. Она не оборудована новыми тренажерами, но находится рядом с домом. Ведь все, что мне нужно — это брусья и турник. Погода не смущает, занимаюсь даже зимой. Из основных вещей для тренировки на улице — это термобелье, шапка, обязательно плеер в ушах, спортивные перчатки.





Для зимнего периода подбираю утепленную обувь. Спортом занимаюсь с детства, брусьями и тренировками на свежем воздухе увлекся уже давно. Когда занятия спортом становятся привычкой — уже невозможно остановиться. После работы выйти на улицу, подышать, расслабиться, снять напряжение, не представляю, что может быть лучше.





Никита, студент

Активно заниматься спортом начал недавно, примерно полгода назад. Уже за такой короткий период сумел достигнуть заметных результатов. Раньше очень стеснялся собственного тела, даже майку не хотел снимать на пляже. Плечи были в два раза уже, тело было худым. В какой-то момент почувствовал, что срочно необходимы жизненные перемены. Так я пришел на воркаут-площадку. Страха не было. Я сразу проникся атмосферой, познакомился с новыми людьми. Тренировочный процесс продумывал самостоятельно — смотрел ролики в интернете и просто шел заниматься. Старался тренироваться минимум пять раз в неделю.





Уже на площадке многие упражнения удавались благодаря советам более опытных товарищей. Теперь мы договариваемся и тренируемся вместе, иногда соревнуемся, это развивает дух соперничества. Осенью сложнее выходить из дома из-за погоды, но мне никогда не бывает лень. Не представляю для себя альтернативы, тренажерный зал и занятия дома — это совсем другое. На воркаут-площадке свежий воздух, красивая природа, доступность, разнообразие и отличная компания. С появлением спорта моя жизнь очень поменялась во всех сферах: сформировался режим сна и питания, добавилось уверенности в себе, появилось внимание со стороны девушек, а главное стал чувствовать себя лучше и сильнее.







