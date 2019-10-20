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2 литра на «сотню»: Audi выводит на рынок «подзаряжаемый» гибрид A6

21.10.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Audi продолжает «гибридное» наступление на европейском рынке: вслед за флагманским седаном A8 компания начинает продажи гибридной модификации седана A6, также с приставкой TFSI e в обозначении.


Новая версия A6 55 TFSI e Quattro располагает двухлитровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 252 л.с. и 105-киловаттным электромотором, встроенным в 7-ступенчатый «робот» S Tronic с двумя сцеплениями. Совокупная отдача установки — 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента.


До 100 км/ч седан A6 55 TFSI e Quattro может разогнаться за 5,6 секунды, максимальная скорость достигает 250 км/ч. Как и у гибридного A8, под полом багажника нового гибрида A6 имеется блок тяговых батарей емкостью 14,1 кВтч — в электрическом режиме седан может проехать до 53 км по циклу WLTP и разогнаться до максимальных 135 км/ч. Заявленный производителем паспортный расход A6 55 TFSI e Quattro в комбинированном режиме — 1,9−2,1 л на 100 км. Известно также, что подзарядка батареи от терминала мощностью 7,4 кВт займет примерно 2,5 часа.


Оснащение A6 55 TFSI e Quattro включает матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, спортивную подвеску, пакет S Line и 19-дюймовые колесные диски. В Германии цены на гибридный A6 начинаются от 68 850 евро.

 
 
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Audi продолжает «гибридное» наступление на европейском рынке: вслед за флагманским седаном A8 компания начинает продажи гибридной модификации A6.
 
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