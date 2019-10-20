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В Лиде нетрезвый прохожий бросил кусок тротуарной плитки в витрину кафе

21.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде нетрезвый прохожий бросил кусок тротуарной плитки в витрину кафе

Довольно необычным днём стала минувшая суббота для посетителей и сотрудников кафе возле городского парка в Лиде.

Около четырёх часов дня раздался резкий звук разбитого стекла. Оказалось, что в оконный проём угодил кусок тротуарной плитки. К счастью, никто в инциденте не пострадал.

Вполне логично, что просто так плитка в окно не попадает. В данном случае метателем куска бетона стал мужчина 1971 года рождения. Он трезвым просто проходил мимо и решил таким образом проверить надёжность витрины кафе.

Как итог, стекло разбилось, а противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Хулиганство», сообщает милиция.

 
 
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Довольно необычным днём стала минувшая суббота для посетителей и сотрудников кафе возле городского парка в Лиде. Около четырёх часов дня раздался резкий звук...
 

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