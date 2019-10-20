|
В Лиде нетрезвый прохожий бросил кусок тротуарной плитки в витрину кафе
Источник материала: Lida.Info
Довольно необычным днём стала минувшая суббота для посетителей и сотрудников кафе возле городского парка в Лиде.
Около четырёх часов дня раздался резкий звук разбитого стекла. Оказалось, что в оконный проём угодил кусок тротуарной плитки. К счастью, никто в инциденте не пострадал.
Вполне логично, что просто так плитка в окно не попадает. В данном случае метателем куска бетона стал мужчина 1971 года рождения. Он трезвым просто проходил мимо и решил таким образом проверить надёжность витрины кафе.
Как итог, стекло разбилось, а противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Хулиганство», сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Довольно необычным днём стала минувшая суббота для посетителей и сотрудников кафе возле городского парка в Лиде. Около четырёх часов дня раздался резкий звук...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)