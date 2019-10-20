В Лиде нетрезвый прохожий бросил кусок тротуарной плитки в витрину кафе

Источник материала: Lida.Info





Довольно необычным днём стала минувшая суббота для посетителей и сотрудников кафе возле городского парка в Лиде.

Около четырёх часов дня раздался резкий звук разбитого стекла. Оказалось, что в оконный проём угодил кусок тротуарной плитки. К счастью, никто в инциденте не пострадал.

Вполне логично, что просто так плитка в окно не попадает. В данном случае метателем куска бетона стал мужчина 1971 года рождения. Он трезвым просто проходил мимо и решил таким образом проверить надёжность витрины кафе.