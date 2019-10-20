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Игорь Ляшенко: Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в 580 млн долларов

21.10.2019 15:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Игорь Ляшенко: Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в 580 млн долларов

president.gov.by

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

«Глава государства высказал пожелание вернуться к уровню товарооборота 2012 года. Мы понимаем, что действительно такой потенциал есть, мы здесь не зависим от нефтегазовых дел. У нас техническое, культурное направление – все открыто для взаимной кооперации. В 2012 году совместный товарооборот составил 580 млн долларов, в последующие четыре года он по объективным и субъективным причинам снизился», – отметил Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, итоги 2018 года можно признать удовлетворительными. Благодаря совместной работе, контактам на различном уровне Беларуси и Свердловской области удалось достигнуть товарооборота в 430 млн долларов, за восемь месяцев текущего года его рост составил 9,6%.

Для роста взаимного товарооборота Беларусь предлагает Свердловской области искать новые направления для сотрудничества, а также расширять кооперационные связи. Такие проекты есть уже в промышленности и энергетической сфере, их реализация будет продолжена.

Игорь Ляшенко считает перспективной для взаимодействия и строительную отрасль. «Мы готовы предложить свои услуги по проектированию, строительству производственных, социальных спортивных объектов с использованием строительных и отделочных материалов белорусского производства», - добавил он. Белорусские специалисты готовы строить автомобильные дороги, мосты, мусороперерабатывающие комплексы.

Возможна реализация белорусской стороной в Свердловской области инфраструктурных проектов с применением мер государственной поддержки экспорта.

По итогам был подписан протокол четвертого заседания Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью РФ.

 
 
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.
 
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