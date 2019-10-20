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Тренер разгромленного «Амура» пригрозил сжечь машину судьи

21.10.2019 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московское «Динамо» на выезде обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-голубых». Но запомнился матч не только этим, сообщает РБК.


Фото: ХК "Амур"

В составе «Динамо» четырьмя заброшенными шайбами отметился форвард Даниил Тарасов, который впервые по ходу карьеры в КХЛ забросил больше двух шайб за одну игру. Еще один гол московской команды оказался на счету Максима Афиногенова, а автором единственной шайбы «Амура» стал Гинек Зогорна.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев сделал в матче с «Амуром» три результативные передачи, набрав таким образом 101 очко в составе московской команды. Ему удалось установить клубный рекорд, преодолев 100-очковую отметку за 93 матча.

Еще четыре голевые передачи в матче с «Амуром» записал на свой счет форвард Дмитрий Яшкин.

По ходу матча главный тренер «Амура» Александр Гулявцев вступил в конфликт с одним из арбитров встречи. В кадры телевизионной трансляции попали слова наставника, который, обращаясь к судье, пообещал ему «сжечь машину в Перми».

 
 
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