Тренер разгромленного «Амура» пригрозил сжечь машину судьи

Источник материала: Tut.by

Московское «Динамо» на выезде обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-голубых». Но запомнился матч не только этим, сообщает РБК.



Фото: ХК "Амур"

В составе «Динамо» четырьмя заброшенными шайбами отметился форвард Даниил Тарасов, который впервые по ходу карьеры в КХЛ забросил больше двух шайб за одну игру. Еще один гол московской команды оказался на счету Максима Афиногенова, а автором единственной шайбы «Амура» стал Гинек Зогорна.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев сделал в матче с «Амуром» три результативные передачи, набрав таким образом 101 очко в составе московской команды. Ему удалось установить клубный рекорд, преодолев 100-очковую отметку за 93 матча.

Еще четыре голевые передачи в матче с «Амуром» записал на свой счет форвард Дмитрий Яшкин.

По ходу матча главный тренер «Амура» Александр Гулявцев вступил в конфликт с одним из арбитров встречи. В кадры телевизионной трансляции попали слова наставника, который, обращаясь к судье, пообещал ему «сжечь машину в Перми».