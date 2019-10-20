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Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи

21.10.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси к работе приступили переписчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, что называется, пошли по домам, чтобы в ближайшие 10 дней завершить важную статистическую кампанию. Уже в ней поучаствовали почти 5 миллионов человек.

Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи

Часть из них посетили стационарные участки. Другие – ответили на вопросы переписного листа через интернет. Но в Белстате отметили, что столкнулись с непредвиденной проблемой. Некоторые пользователи неправильно указывали свои адреса.

Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Мы когда готовились к интернет-переписи, неоднократно указывали людям на то, что необходимо правильно указать адрес проживания. В противном случае их посетит переписчик. Эти первые случаи мы сегодня с утра наблюдаем по Минску.

Нагрузка на переписчика увеличивается, он в любом случае должен прийти и пообщаться с человеком. Вместе с тем мы просим с пониманием отнестись к этому.

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

Люди в материале: Жанна Василевская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси к работе приступили переписчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, что называется, пошли по домам, чтобы в ближайшие 10...
 
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